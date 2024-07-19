Санатории Татарстана увеличили прибыль на 20% по итогам 2023 года

Санатории Татарстана на 20% увеличили прибыль в 2023 году по сравнению с 2022-м, заработав 5,6 млрд рублей.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на данные ассоциации «Санатории Татарстана».

Республика заняла восьмое место среди регионов страны по доходам здравниц.

Всего за прошлый год в Татарстане отдохнули 180 тыс. человек.

Ранее замруководителя Минэкономразвития Сергей Назаров на первом Кавказском инвестиционном форуме в Грозном рассказал, что в регионе развивается несколько крупных туристических инвестиционных проектов.