Почему людям нравится отдыхать в парках

По прогнозам специалистов, посещаемость парков Подмосковья в этом году может увеличиться до 87 миллионов человек. Эксперты отметили, что парки и лесопарки действительно пользуются популярностью жителей, которая не ослабевает от смены времени года.

«Думаю, самая главная ценность в Подмосковье – это природа. Какое бы время года ни было, она всегда притягивает. И сюда едут именно за этим – отдохнуть от большого города», – отметил архитектор Алексей Воробьев.



Кто-то приходит в парк, чтобы «перезагрузиться» и побыть наедине со своими мыслями, кто-то отправляется туда с семьей и друзьями – погулять или покататься на аттракционах, а кто-то считает, что это отличное место для занятий спортом.

По мнению Алексея Воробьева, человек подсознательно стремится к природе, где можно отдохнуть, даже не проводя время активно, передает 360.ru.

«Любой зеленый цвет, любая тактильная фактура – дерево это или камень – всегда стимулирует тебя, возвращает к первоосновам. Парк, по сути, та же природа, просто приспособленная для времяпрепровождения», – заключил эксперт.



Напомним, посещать парки советуют неврологи. По мнению специалистов, прогулки на свежем воздухе помогут пожилым людям поддерживать свой организм в форме, что положительно влияет на память и когнитивные функции.