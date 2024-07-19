Чем удивит чеченский курорт «Ведучи»

Ведучилет — так называется гигантская кабина канатной дороги курорта «Ведучи», в которую могут поместиться до 32 человек (для сравнения: обычно — до 8). Ее привезли показать на Кавказский инвестиционный форум в Грозный, проходивший с 15 по 17 июля. Протяженность маршрута над ущельем, по которому протянута дорога, тоже впечатляет: более 4 км.

© «Это Кавказ»

Рустам Тапаев, заместитель гендиректора корпорации Кавказ.РФ, которая занимается строительством курорта, в эксклюзивном интервью «Это Кавказ» рассказал о других фишках «Ведучи», а также осетинского «Мамисона».

Красота по-кавказски

— Какие впечатления от КИФа?

— По всем параметрам форум превзошел мои ожидания: и с точки зрения организации, и по количеству участников и гостей, и по уровню мероприятия. Впечатляет, как можно было успеть сделать такое большое событие в короткие сроки.

— Были важные встречи и подписания на площадке форума, которые двинут вперед какие-то проекты? Или встретились со старыми друзьями, подтвердили планы?

— Мы сюда вынесли как раз и подписания, но старались все-таки не ехать ради их количества. На самом деле мы хотели показать, что Кавказ.РФ делает в республике, а не только на форуме: продемонстрировать наши достижения, показать красоту Кавказа. Думаю, нам это удалось.

«Ведучи»: новые трассы и большая канатка

— Вы ездили в «Ведучи», смотрели стройку?

— Да, делаем это регулярно. «Ведучи» — интересный, новый и сложный объект с точки зрения строительства. Приходится постоянно держать руку на пульсе. С нашими подрядчиками не отпускаем эту ситуацию, потому что очень многие задачи приходится решать впервые в России.

— Как там дела сейчас? Что ждать туристам зимой в конце 2024 года?

— У нас в планах — открыть канатную дорогу и новый этап «Ведучи». Мы строим на северном склоне канатные дороги, трассы и большую канатную дорогу, самую сложную через все ущелье. Мы, конечно, планируем в этом году ее сдать, но могут помешать природные, технологические сложности. Но, как говорится, если звезды сойдутся, то запустимся. Если нет, то в следующем году уже точно туристы смогут полноценно почувствовать красоту «Ведучи».

— Когда началось строительство «Ведучи»?

— Курорт открылся в 2018 году, потом несколько сезонов работал на нулевом цикле. Активные строительные работы начались в 2023 году, как и было запланировано. Там были построены две гостиницы, канатная дорога, сервисный центр, проведено благоустройство инфраструктуры, дорога. Это поэтапное развитие, потому что история очень дорогая.

— Ранее было заявлено, что на «Ведучи» запустят 14 километров трасс. Это планы на 2025 год?

— Да, это план на 2025 год, они уже построены. И мы в 2025 году точно будем принимать гостей, они смогут опробовать все эти трассы.

— Канатка, о которой вы говорите, это та самая, над ущельем?

— Да, самая сложная, таких больше нет в России, а в мире — несколько штук. Это инженерное произведение искусства.

Санкции и компетенции

— Как вам удалось ее доделать с учетом санкций и где вы взяли комплектующие?

— Конечно, большую часть канатной дороги мы успели завезти, но оставшуюся и самую сложную, программное обеспечение и электрические щиты — «мозг» канатной дороги — нам пришлось делать самим. С одной стороны, это было очень сложно, но это большой плюс, что у нас, в России, появились такие компетенции. Обычно мы делали только «железо», а теперь и программное обеспечение канатной дороги российского производства смогли разработать.

— Какие инвестиции еще потребуются в «Ведучи», чтобы курорт начал полноценно функционировать и конкурировать, допустим, с Сочи?

— То, что мы потратим в этом году на стройку, — это завершающий этап строительства «Ведучи» с точки зрения управляющей компании. Дальше будут вкладываться средства частных инвесторов, которые строят гостиницы. Уже сейчас готовы три отеля, будут еще, а также ресторан. Мы планируем увеличивать долю бюджетных и частных средств. Есть очередь из инвесторов, которые хотят войти в проект, поэтому выбираем самых ответственных, серьезных и опытных. Благодаря этому в ближайшие годы курорт расцветет.

— Все мои друзья, которые делали ремонт, говорят: «успели до подорожания». Не выросли ли кратно расходы в связи с ростом цен на импортные комплектующие и рабочую силу в России? Успели ли до подорожания?

— Во-первых, нам повезло, что мы успели. Во-вторых, у нас все контракты на строительство были заключены до подорожания. Конечно, там многое изменилось, но мы воспользовались постановлением правительства об определенном люфте. В рамках этих мер мы смогли реализовать проект. Подрядчикам было тяжело, но все понимали, что мы не делаем это только ради денег. Это больше про развитие региона, республики и нашей страны. Это про новые компетенции, которые здесь и останутся. Мы большая корпорация, которая старается получить выручку, но наш основной мотив — развитие региона.

«Ведучи» для всех

— Что делать людям на «Ведучи» помимо катаний? Какие есть активности рядом?

— У нас интересный подход к этому курорту. Он будет первый в стране позиционироваться не просто как горнолыжный. Он будет нести в себе культуру и самобытность чеченского народа и Чеченской Республики. Мы разработали целую концепцию, чтобы на курорте можно было почувствовать эту аутентичность. Например, здесь будет «Центр кавказского долголетия» — не просто спа-центр или санаторий, а на основе вековых традиций врачевания, которое было на Кавказе. Хотим здесь открыть и конноспортивную школу, чтобы можно было кататься верхом, учить этому и детей. Это то, что было на Кавказе издревле, и мы хотим это популяризировать.

— Стоимость дневного ски-пасса на «Ведучи» — 750 рублей. Как долго продлится эта акция?

— Прекрасно понимаем, что уровень доходов в Чеченской Республике меньше, чем, например, в Москве. Поэтому, несмотря на то что хотелось бы поднять цену, мы выстраиваем ценовую политику из расчета того, где находится курорт. Но когда «Ведучи» заработает полноценно, конечно, мы будем оглядываться на те деньги, которые нужны для его содержания. Экономика будет играть важную роль. Не могу пока сказать, сколько в дальнейшем будет стоить ски-пасс, придется учитывать эти факторы.

— Как вы относитесь к практике, когда для местных жителей дешевле, чем для туристов?

— У таких подходов есть плюс, но много и негатива. Поэтому будем держать минимальную планку для всех посетителей — первые два сезона точно. Потому что мы нацелены не только на заработок, как я уже сказал, но и на выстраивание отношений с аудиторией и развитие региона.

Национальный колорит и самая длинная канатка

— Курорт «Ведучи» позиционируется как средоточие национального колорита. То есть, каждый застройщик, который туда заходит, должен это соблюдать, даже сетевой. Как вы за этим будете следить?

— У нас такой принцип не только на курорте «Ведучи». Так на всех наших курортах — на «Архызе», «Эльбрусе» и «Мамисоне». Мы считаем, что у курорта должно быть лицо. Архитектура должна ему соответствовать, строения — сочетаться между собой, нести смысл и общую идею. Поэтому на всех наших курортах архитектура, дизайн и внешний вид всех объектов разрабатывается совместно с инвесторами.

Сетевые отели и рестораны это прекрасно понимают. С сетевыми даже легче, потому что они заточены на бизнес, и они понимают, что им нужно подстраиваться. Сейчас мы делаем Каспийский кластер, и там тоже есть понимание.

— Вы сказали, что канатка может стать магнитом для туристов. Расскажите, зачем, например, туристу из Москвы приезжать на «Ведучи»? Как он может провести несколько дней?

— "Ведучи" - уникальный курорт, потому что там очень красивая природа. Зимой можно приехать и покататься. Если все получится реализовать, то это будет невероятное путешествие с одной стороны ущелья на другую по канатной дороге. Такие ощущения мало где можно получить. Невероятная красота! Длина канатки над пропастью составит 4,4 км, под ногами у вас будет 500 метров. Еще на курорте есть развлечения для детей, будет много кафе и ресторанов, спортивные активности. Летом тоже хорошо. Мы сделали 30 км пешеходных троп, в этом году мы их полностью оборудовали.

Долгожданный «Мамисон»

— И немного про «Мамисон» в Северной Осетии. Когда он откроется?

— Первых туристов сможем принять в грядущем зимнем сезоне. Там полегче строительные процессы и меньше сомнений. Это тоже долгожданный курорт. Там очень красивое ущелье, идеально подходящее для горнолыжного спорта, отличная роза ветров, снега много. И курорт можно развивать дальше. Думаю, он будет очень популярным, не меньше, чем «Эльбрус» и «Архыз».

— Что предложит «Мамисон» в этом году для туриста?

— Больше 10 км трасс. Мы планируем, что два отеля уже к этому времени тоже откроются. Будут и глэмпинги. Работаем в этом направлении совместно с инвесторами.