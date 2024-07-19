Алтай стал самым дорогим регионом РФ для отдыха в июле

Российский союз туриндустрии (РСТ) опубликовал данные о пяти самых дорогих регионах России для отдыха в июле. Самым дорогостоящим оказалась Республика Алтай, где средняя стоимость проживания на двоих составила 107 584 рубля. РСТ отметил увеличение числа отелей высокого класса на Алтае, что привлекает состоятельных туристов.

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На втором месте по стоимости отдыха оказался Камчатский край (106 099 рублей на двоих), а на третьем — Московская область (74 049 рублей на двоих). Алтайский край и Якутия заняли четвертое и пятое места соответственно.

Регионы с высокой стоимостью отдыха в июле остаются популярными среди туристов, что отражается в росте спроса. Например, бронирования подмосковных объектов выросли на 18% по сравнению с прошлым годом, а спрос на туры на Камчатку увеличился в 1,5 раза.