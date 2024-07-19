Алтай стал самым дорогим регионом РФ для отдыха в июле
Российский союз туриндустрии (РСТ) опубликовал данные о пяти самых дорогих регионах России для отдыха в июле. Самым дорогостоящим оказалась Республика Алтай, где средняя стоимость проживания на двоих составила 107 584 рубля. РСТ отметил увеличение числа отелей высокого класса на Алтае, что привлекает состоятельных туристов.
На втором месте по стоимости отдыха оказался Камчатский край (106 099 рублей на двоих), а на третьем — Московская область (74 049 рублей на двоих). Алтайский край и Якутия заняли четвертое и пятое места соответственно.
Регионы с высокой стоимостью отдыха в июле остаются популярными среди туристов, что отражается в росте спроса. Например, бронирования подмосковных объектов выросли на 18% по сравнению с прошлым годом, а спрос на туры на Камчатку увеличился в 1,5 раза.