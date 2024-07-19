На севастопольских пляжах выявили ряд нарушений

При проверке установлено, что оператором пляжа «Аквамарин» в душевых и раздевалках не установлены кнопки вызова персонала и полки для вещей и одежды, не уложен настил, по которому инвалиды могут без проблем заехать в душевую, не оборудованы специальные туалеты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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У надзорного ведомства также появились вопросы и по поводу водорослей на прибрежной территории. Это является нарушением санэпидзаконодательства.

Схожие проблемы выявили и на пляжах «Омега», «Песочный», «Песочная бухта», «Солнечный» и «Парк Победы».

Также на территории пляжей обнаружили семь нестационарных торговых объектов без разрешительных документов и не входящих в Схему размещения НТО.

Специалистам ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и ГБУ «Парки и скверы» было дано поручение устранить выявленные нарушения и привести пляжи в порядок.

Районная прокуратура держит на контроле рассмотрение представлений.

Ранее сообщалось, что Развожаев проверил ход работ в школе №39 Севастополя. Кроме того, в Чебоксарах демонтировали старое оборудование на пляжах.