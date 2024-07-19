Как провести отпуск на море с Большим летним фестивалем в Сириусе

Сезон отпусков на черноморском побережье - трудно придумать лучшее время и место, чтобы насладиться классической музыкой без суеты. И как раз в это время на федеральной территории Сириус стартовал Большой летний музыкальный фестиваль, ставший за три сезона крупнейшим музыкальным форумом России.

© Пресс-служба фонда "Талант и успех"

По доброй традиции фестиваль открыл Симфонический оркестр Мариинского театра, за пульт которого, вместо заболевшего Валерия Гергиева (о чем стало известно лишь накануне концерта), встал молодой дирижер из Мариинки - выпускник Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, победитель Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова Гурген Петросян. В течение двух фестивальных open-air-вечеров на Медальной площади Сириуса прозвучали шедевры русских классиков, представив жителям и гостям Краснодарского края панораму музыкальных жанров: оркестровая пьеса, симфония, инструментальный концерт, опера. Впрочем, обо всем по порядку

На встрече с журналистами Ханс-Йоахим Фрай, представляя дирижера, провел параллель с историческим дебютом молодого Леонарда Бернстайна в Карнеги-Холле в 1943 году - когда музыкант без единой репетиции встал за пульт Нью-Йоркского филармонического оркестра, заменив заболевшего Бруно Вальтера. Тот триумфальный концерт стал стартом феноменальной дирижерской карьеры одного из самых выдающихся музыкантов XX столетия.

Станет ли Петросян новым Бернстайном музыкального Олимпа, покажет время, а пока - в обрамлении его предельно академичного, собранного и точного дирижерского жеста, с характерной пальцевой экспрессией (схожесть которой со стилем дирижирования маэстро Гергиева сложно не заметить) - Оркестр Мариинского театра исполнил "Испанское каприччо" композитора-юбиляра этого года Римского-Корсакова и Первый фортепианный концерт Чайковского.

Солировала Ева Геворгян, ставшая украшением вечера: пианистка наполнила эту прекрасную, излюбленную публикой знаменитую музыку с большим воодушевлением и, несмотря на замедленные темпы первых двух частей, блестяще исполнила виртуозный финал, в том числе знаменитый бравурный октавный пассаж перед апофеозом коды.

Эмоциональной кульминацией концерта стала Четвертая симфония Чайковского: именно в ней оркестр и дирижер (молодой маэстро оставался точен, красив, невозмутим и холоден), наконец, буквально задышали вместе, раскрывая исполнительский потенциал друг друга. И если в "Испанском каприччо" и Концерте Чайковского темпы казались тягучими, то медленная часть Симфонии стала настоящим лирическим откровением вечера.

Неспешное музыкальное повествование было исполнено очарования, а ювелирная фразировка и единое дыхание всего оркестра (которыми славится Мариинский оркестр) буквально загипнотизировали слушателей. Музыка гения Чайковского, полная невысказанной любви, упоительной нежности, доброты, щемящей тоски и тихой боли - всем тем, чем полна русская душа - в теплом бризе, долетающем с моря, казалось, обнимала обволакивающим кантабиле скрипок и чарующим тембром соло фагота. Волшебное ощущение. Особенно хороши были и капризные арабески пецикатто струнных третьей части, и огненный финал Симфонии.

"Музыка Петра Ильича Чайковского - это вершина симфонического творчества для каждого классического музыканта, и это всегда большое счастье - играть его симфонии", - отметил Гурген Петросян. Жаль, что, несмотря на щедрые овации публики, бисов оркестр не исполнил.



Как, впрочем, не было бисов и во второй фестивальный вечер, с концертной версией оперы Рахманинова "Алеко" в исполнении солистов оперной труппы Мариинского театра. Особенно запомнились глубоко прочувствованная драматургия Каватины Алеко в исполнении Максима Даминова (баритон), выразительная любовная лирика в дуэте Молодого цыгана (тенор Александр Михайлов) и Земфиры (сопрано Гелена Гаскарова) и финальная драматическая сцена с хором (Старый цыган - бас Дмитрий Григорьев, Старая цыганка - меццо-сопрано Сара Оганесян). Публика аплодировала стоя.

К слову, партер Медальной площади, рассчитанный на 2000 мест, был полон зрителей, как и вся территория Олимпийского парка, где гости Сириуса могут слушать концерты фестиваля бесплатно. Отдельно стоит отметить работу звукорежиссеров - концерты на открытом воздухе - всегда серьезный технический вызов, с которым в Сириусе справились прекрасно.

"Большой летний музыкальный фестиваль продлится до 25 августа. За шесть недель в Сириусе состоится 25 концертов с артистами первой величины (семь из них пройдут в зале под открытым небом на площади Олимпийского парка), восемь кинопоказов и 20 встреч с артистами", - отметил художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.



Кстати

Афиша фестиваля впечатляет жанровым размахом и пулом приглашенных коллективов: Симфонический оркестр Мариинского театра, Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова, ГАСО Республики Татарстан, Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Московский государственный симфонический оркестр, Академический большой хор "Мастера хорового пения" радио "Орфей", Российсско-китайский молодежный "Чайковский-оркестр".

В программе фестиваля - выступления звезд балета, вокальной и инструментальной музыки (среди них - Светлана Захарова, Денис Мацуев, Сергей Ролдугин, Ильдар Абдразаков, Мигель Шебба, Дмитрий Корчак, Ольга Перетятько и др.), творческие встречи со знаменитыми артистами и просветительская программа.