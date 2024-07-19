В Астраханской области планируют ввести экосбор для туристов

Власти Астраханской области прорабатывают вопрос введения платы за пользование природными ресурсами для туристов. Вопрос могут вынести на всеобщее голосование для жителей региона с 6 по 8 сентября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что турпоток в прошлом году в Астраханскую область в сравнении с 2022 годом вырос на 200%, область посетили свыше 1 млн 370 тыс. человек. В туристической отрасли работают десятки тысяч астраханцев, открыто более 200 баз отдыха и почти 150 гостиниц. Однако растет нагрузка на инфраструктуру региона и, в первую очередь, на экологию Волги.

"С командой правительства прорабатываем вопрос введения платы за пользование природными ресурсами для туристов, прибывающих в Астраханскую область. Идею озвучили экоактивисты. Сегодня прорабатываем алгоритм сбора: цели и задачи, использование собранных средств, внесение изменений в федеральное и региональное законодательство", - написал он в своем Telegram-канале.



Бабушкин предложил жителям региона пройти опрос в Telegram-боте @eco_question_bot, чтобы узнать мнение о вынесении этого вопроса на всеобщее голосование с 6 по 8 сентября.

По информации областного министерства экономического развития, в основном регион посещают туристы из соседних регионов, Москвы и Московской области. У гостей региона продолжает лидировать направление, связанное с рыбалкой. При этом туристам предлагают альтернативы, например, туры, во время которых можно увидеть цветение тюльпанов, маков, лотосов, кактусов, дельту Волги, барханы, а также понаблюдать за звездопадом.