Спрос на летние путевки в Крым превышает прошлогодние показатели

Летом 2024 года спрос на туристические поездки в Крым вырос относительно показателей прошлого года, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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«За месяц, прошедший с атаки на Севастополь 23 июня, динамика бронирований отелей Крыма замедлилась, но все равно остается положительной в сравнении с прошлым летом. В крымских принимающих компаниях текущий сезон также оценивают успешнее, чем прошлогодний. При этом жалоб у туристов на качество сервиса нет», – говорится в сообщении.



Так, по данным сервиса для отелей Travelline, за весну и начало лета прирост бронирований в Крыму составил 53% относительно прошлогодних показателей.

«По данным на 1 июля этот показатель снизился до 24% по сравнению с прошлым годом, а на сегодня еще немного – до 20%», – отмечается в сообщении.



В РСТ также отметили, что в целом сохраняются высокие темпы продаж туров в Крым, а на этой неделе направление даже опережает Краснодарский край на 15%.