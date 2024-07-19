В Приморском крае рассказали, почему регион привлекает туристов из Китая

Пресс-служба правительства Приморского края заявила, что с начала года регион посетило уже 170 000 туристов из Приморья. Эти показатели перекрыли допандемийные времена уже на 13%. Приморье принимает китайских гостей из разных провинций. Они приезжают как по электронным и обычным визам, так и по спискам.

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Обычно отдыхающие проводят в регионе от трех до пяти дней, посещая Владивосток, Уссурийск и Хасанский округ. Причем турпоток не иссякает даже зимой, хотя раньше в холодное время года туристов было исчезающе мало.

В этом важную роль сыграло выросшее качество отелей, а также невысокая цена путевки. Стандартная четырехдневная путевка стоит 20 000 рублей, в дополнение к которым турист может потратить еще тысяч на 50 000 одежду, косметику и ювелирные украшения. Шопинг для китайцев в России оказывается довольно выгодным.

Власти Камчатки намереваются сотрудничать с китайским туристическим бизнесом.

Посещаемость китайскими туристами Петербурга не оправдала ожидания предпринимателей.