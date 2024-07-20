Где остановиться в Дагестане: пять этнодомов, чтобы почувствовать себя горцем

1. Гостевой дом «Гуниб»

Село Гуниб расположено в центре горного Дагестана, в месте с уникальной природой, целебным воздухом и богатым историческим прошлым, и оно очень популярно среди туристов. Из аэропорта Махачкалы сюда можно добраться на такси за 2,5 часа.

В гостевом доме «Гуниб» вас угостят хинкалом, чуду, урбечем и другими дагестанскими вкусностями, проведут экскурсию по достопримечательностям, которых в самом селе и его окрестностях немало: смотровая площадка «Точка Айвазовского», заброшенный аул Гамсутль, древнее село Чох и Чохские террасы, беседка Шамиля, Царская поляна, Салтинский водопад, Карадахская теснина. Кроме того, в доме есть тематическая фотозона и прокат аварских национальных костюмов.

«Гуниб» — это дом с историей, в котором помнят и чтут предков.

— Мы сделали в доме родовой столб. На нем записаны имена восьми поколений нашей семьи — всех предков, которых мы помним. И оставлено место для потомков, — рассказывает хозяин дома Муртазали Магомедов.



2. «Этнодом» в Чохе

Чох — не менее популярное среди туристов село. Оно находится в Гунибском районе и соседствует со знаменитым аулом-призраком Гамсутлем. Из Махачкалы до села можно добраться за 3 часа. Аутентичный гостевой «Этнодом» с музейным пространством расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря и сохранил архитектурные черты здания 1875 года постройки, совместив их с современным комфортом. Кроме проживания и питания постояльцам предоставляют экскурсии по селу, Гамсутлю и ближайшим природным локациям.

3. «Этносакля» в Согратле

В 165 километрах от Махачкалы в том же Гунибском районе расположено село Согратль. Как и чохский «Этнодом», «Этносакля» представляет собой дом-музей. По словам хозяев, его возвели в 1894 году и внешне он полностью сохранил первоначальный облик. Гостей ждут удобные номера, трехразовое питание, прокат национальных костюмов, услуги фотографа, экскурсии по селу и его окрестностям.

4. «Этнодом Шапиевых» в Голотле

Голотль расположен в Шамильском районе Дагестана в 2 часах езды от Махачкалы. Помимо обычного набора услуг, фотосессий в национальных костюмах и экскурсий Шапиевы бесплатно угощают всех постояльцев «горским завтраком» — кураговой кашей, урбечом, фруктами, сладостями и чаем из самовара.

— Мы пытаемся сохранить ценности, культуру и быт наших предков. В этом доме живет уже пятое поколение нашей семьи, и моя задача — хранить и дальше передавать то наследие, которое нам досталось от наших предков. В то время, когда мои современники бросают дома предков или же разрушают их, а на их месте строят современные дома, я стремлюсь сохранить его в прежнем облике, — делится хозяин «Этнодома» Мухаммад Шафи.



5. Гостевой дом «Балхар»

Балхар — старинное лакское селение, известное своими гончарами. Это ремесло — визитная карточка села, поэтому здесь вам предложат попробовать себя в производстве керамики. Дорога из аэропорта в Балхар занимает чуть больше двух часов.

Гостевой дом предлагает туристам отведать блюда национальной кухни, сфотографироваться в настоящих национальных костюмах из бабушкиного сундука, погулять по старинным улочкам села, узнать о лакских обрядах, устроить пикник на природе. А еще можно сходить на мастер-класс по гончарному мастерству или в домашний музей местной жительницы Гулизар Каландаровой, которая коллекционирует старую посуду и другие предметы быта.

Бонус: этнодом «Сакля» в Махачкале

Но если вы остановились в Махачкале, тоже не беда. Если гора не идет в Магомеду, к туристу она все же может приблизиться. Этнодом «Сакля» дает гостям почувствовать всю атмосферу горного Дагестана, не выезжая за пределы города. Здесь тоже предлагают примерить национальные костюмы, а еще устраивают мастер-классы, где вы сможете приобщиться к традиционным промыслам: расчесать шерсть, соткать ковер (ну, кусочек ковра), попробовать взбить масло и попробовать еще много чего интересного. Практически все предметы интерьера и быта — шкафы, кровать, сундуки, ковры — хозяйка «Сакли» Фатима Абдурахманова перевезла из села в Махачкалу, в дом ныне покойной бабушки, тем самым сохранив память о ней. А еще предоставила возможность всем желающим познакомиться с сельским бытом в самом центре Махачкалы.