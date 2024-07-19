Туристы-вандалы испортили археологический памятник в Хакасии
В Госохранинспекции Хакасии заявили, что туристы нацарапали надписи на археологическом памятнике «Све Онло», который хорошо известен своей исторической ценностью среди жителей и гостей региона.
В ведомстве зафиксировали на внешней поверхности памятника надписи: «Зеленогорск 2024», «Томск 2024», «Красноярск 2024». Подобные деяния являются нарушением уголовного кодекса России, и за них предусмотрено наказание от штрафа до тюремного заключения. Все соответствующие материалы уже переданы в полицию.
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