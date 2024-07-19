Маршрут на выходные — Углич и Мышкин: что посмотреть и где жить

Когда хочется спрятаться от ежедневной суеты, нужно отправиться туда, где никогда и ничего не происходит. Например, в Углич и Мышкин, которые находятся на расстоянии 40 км друг от друга на берегу Волги. Однако размеренный уклад отнюдь не означает отсутствие достопримечательностей. К их появлению приложили руку мышки и огненный петух, царевич Дмитрий и… заключенные. А добираться туда лучше не на машине, а на круизном корабле.

Углич

Компактный и очень уютный Углич, кажется, известен не столько своими монастырями и купеческими особняками, сколько загадочной смертью царевича Дмитрия. Александр Дюма, например, так впечатлился этой страшной историей, что не смог не посетить город, путешествуя в середине XIX века по Российской империи. Писатель искал идеи для нового романа. Уверены, и вы найдете вдохновение во время визита в Углич — местные пейзажи воодушевляют.

Что посмотреть

Церковь Царевича Димитрия на Крови

Историю о том, как восьмилетний сын Ивана Грозного умер, не то играя с ножом, не то по заказу Бориса Годунова, все знают со школьных времен. По легенде, накануне трагедии по небу пронесся, кукарекая, огненный петух. Впоследствии птица не раз являлась жителям, предупреждая о разного рода опасностях, и в итоге превратилась в символ города. Спустя почти век на месте гибели царевича Дмитрия в угличском Кремле поставили красный каменный храм с синими куполами, усеянными золотыми звездами. Говорят, долгое время в годовщину смерти мальчика на песке вокруг церкви проступала кровь.

Княжеские палаты

Дворец, в котором жил царевич Дмитрий со своей матерью Марией Нагой, был построен в 1481 году и дошел до нас практически в первозданном виде благодаря… неведомой силе (как бы это ни звучало). Все дело в том, что в XVIII веке палаты хотели разобрать и пустить кирпичи на строительство Спасо-Преображенского собора. Вот только «что-то» не давало строителям даже подняться на крыльцо, а леса, которые возводили вокруг терема, то и дело рушились. Вот еще один повод посетить дворец: говорят, под ним есть подземный ход, где спрятаны несметные сокровища.

Угличская ГЭС

Разрушены и затоплены — такая участь постигла три древних монастыря XV века постройки, с десяток церквей и одну усадьбу при строительстве Угличской ГЭС. Возводили ее, кстати, заключенные. Между тем станция органично вписалась в пейзаж: по мосту приятно прогуляться, а если записаться заранее, то можно попасть и в интерактивный музей гидроэнергетики. Там посетителям предлагают самостоятельно выработать энергию, покрутив педали на специальном аппарате.

Музей тюремного искусства

Фигурки из хлеба, пепла и соли, картины маслом на простынях, гитара из папье-маше, деревянные нарды и шахматы, заточки из алюминиевых ложек. В музее, расположившемся в особняке XIX века, жутко и интересно: в экспозиции — предметы, сделанные руками заключенных. В одном из залов воссоздана тюремная камера: гид расскажет про тюремный быт, объяснит значение «местных» татуировок и научит жаргонным словечкам.

«Сыркультпросвет»

Если первым человеком, отправившимся в космос, был Юрий Гагарин, то первым полетевшим к звездам сыром стал угличский. Эти и другие любопытные факты расскажут в интерактивном музее при сыродельно-молочном заводе, который продолжает двухвековую историю сыроварения в этом регионе. Гости знакомятся с сырной картой мира, оригинальными рецептами, процессом производства и собственноручно создают упаковку для сыра. Ну и куда же без дегустации!

Мышкин

Тот самый случай, когда ничем не примечательный населенный пункт с легкой руки находчивых жителей вдруг превратился в известный бренд. Спасибо мышке, которая много веков назад разбудила князя Мстиславского и спасла его от укуса подползавшей змеи. Потомков хвостатого зверька последние 30 лет активно воспевают в крошечном городке.

А значит, в первую очередь стоит зайти в Музей мыши, под крышей которого «уживаются» 13 000 мышей, изготовленных из самых разных материалов. Есть здесь и Мышкины палаты, где гостей встречает царская мышиная семья. И если все это кажется вам развлечением для детей, спешим вас разуверить: взрослые тоже остаются в восторге от интерактивных экспозиций и погружения в мышиные проблемы (например, как спастись от кошачьих лапок).

Местные уверены, что мышей много не бывает, но, если в какой-то момент вы поймете, что от серых ушей и хвостов у вас уже рябит в глазах (здесь даже служба такси называется Mouse City), можно сменить пластинку. Валенки, водка, старинные автомобили, холст и овчина, куклы — на каждую из этих тем найдется свой музей.

Где поесть

«ГОSTИ»

В семейном ресторане в Угличе можно познакомиться с верхневолжской кухней, центральное место в которой занимает рыба. А потому летом вместо окрошки здесь подают холодную похлебку «щучину», на закуску — хрустящую рыбку цацу или пончики из судака. А на горячее — все того же судака, запеченного в конверте под сыром или фишстроганов из сома.

«Мышеловка»

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке — здесь поговорку стоит воспринимать в буквальном смысле: в этом мышкинском ресторане угощают кисло-молочным продуктом даром. В меню — сливочное томилово, мясной разгуляй на санях, фишь-мышь, дерик по-мышкински. На десерт — «мышварики» — золотистые вареники с карамелизированным яблоком и изюмом.

«Авеню»

Наряду с блюдами русской кухни в угличском кафе представлены и интернациональные позиции. Так что кто-то захочет фузилли с курицей и грибами в сливочном соусе, а кто-то выберет котлету из щуки на картофельном соусе. Кому-то пельмени самолепные подавай, а другие пиццу закажут.

Где остановиться

«Легенды леса»

«Изба карася», «Лесной улей», «Гнездо глухаря» или «Медвежья берлога» — названия номеров в главном здании обыгрывают экостилистику отеля. Отражена она и в других вариантах размещения. Если формат глэмпингов вас уже не удивляет, как насчет переночевать в ривер-глэмпинге? Это уютный шатер, установленный на плоту: на нем можно отправиться вниз по реке либо бросить якорь у берега.

«Волжский фермер»

Никаких посторонних шумов, кроме звуков пения птиц. За окном — лес, за лесом — ферма, где и пруд, и пасека, и огород с садами, и баня по-черному. Все для гостей, которые останавливаются в доме, построенном в финском стиле. Внутри 4 номера, у каждого — отдельный вход и своя терраса для барбекю.

«Волжская Ривьера»

Портик с массивными колоннами, отделка мрамором, скульптуры, ландшафтный парк — отель на берегу Волги в историческом центре Углича стилизован под дворянскую усадьбу XIX века. У многих номеров есть французский балкон или выход на террасу.