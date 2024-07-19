На каких пляжах можно купаться пермякам

Теперь пермяки могут отправляться на 3 городских пляжа: центральный пляж в районе Коммунального моста, Мотовилихинский пруд и реку Сылву в поселок Нижние Ляды. Специалисты убедились, что вода и песок на этих пляжах соответствуют санитарным нормам и безопасны для купания.

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Также разрешено купаться на пляже курорта Усть-Качка, на городском пляже на реке Каме в Чайковском и на трех пляжах на Сылве в деревне Мостовой.

Важно помнить, что купаться следует только в отведенных для этого местах и не пить воду из водоемов. Температура воды в Каме в черте Перми составляет +19,5 градусов, что создает комфортные условия для купания.

Ранее Пермский суд поддержал запрет на продажу табака и вейпов в киосках. Также депутаты Пермского края предлагают ввести штрафы за шум в дневное время.