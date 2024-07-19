Курганцам предлагают улететь в Сочи за пять тысяч рублей

Авиабилет от Кургана до Сочи (Краснодарский край) обойдется местным жителям в 5170 рублей за одного человека. Информацию об этом обнаружил корреспондент URA.RU, который анализировал сайт сервиса по поиску билетов до городов-курортов.

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«Одним из самых бюджетных оказался перелет в Сочи. Минимальная стоимость билета на одного пассажира с багажом составила 5179 в ноябре и 6403 рублей в октябре. Обычно стоимость может достигать 20 тысяч рублей и более за человека», — отметил корреспондент.



Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области стали активнее пользоваться услугами почтовых отделений для приобретения железнодорожных и авиабилетов. С начала 2024 года количество купленных через отделения билетов увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом.