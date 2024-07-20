Сколько стоит доехать от Москвы до Петербурга по новой трассе М-11 «Нева»

Новая автомобильная трасса между Москвой и Санкт-Петербургом начала работать в полноценном режиме. После того как президент России Владимир Путин открыл объезд вокруг Твери, от столицы до Питера можно проехать без остановок на светофорах и без пробок. Насколько сократится время в пути, почему участок в Твери так долго строили и сколько теперь стоит доехать от Москвы до Петербурга, а от Петербурга до Черного моря — в материале NEWS.ru.

Почему трасса Москва — Петербург заработала полноценно только сейчас

О том, что между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо строить новую автомобильную дорогу, заговорили еще в начале XX века. Уже тогда было понятно, что действующая трасса — узкая и проходящая через множество населенных пунктов — не справляется с возросшим грузопотоком.

Идея создания дороги была одобрена президентом России Владимиром Путиным в 2003 году, но лишь в 2008 году началась активная фаза подготовки к строительству. А торжественное открытие состоялось только в ноябре 2019 года — трасса получила название М-11 «Нева».

Правда, в 2019 году еще не был построен один участок. И последние пять лет водители при путешествии из Москвы в Санкт-Петербург и обратно были вынуждены при подъезде к Твери съезжать с новой дороги и двигаться по старой трассе М-10, которая проходила по населенным пунктам, на которой постоянно встречались светофоры, медленные тракторы и ограничения скорости в 60 км/ч.

Почему северный объезд вокруг Твери строили так долго

При этом вокруг Твери уже был построен объезд. Однако его возводили в рамках модернизации бесплатной трассы М-10. И нельзя было взять и «отобрать» этот участок для М-11. Поэтому предполагалось возвести второй объезд Твери — северный.

Проект этого участка был разработан еще в 2012 году, и его предполагалось построить в рамках государственно-частного партнерства (дорога ведь должна быть платной). Однако с поиском инвестора вышла заминка. И в 2022 году решили достраивать дорогу с активным привлечением бюджетных средств. В противном случае одна из лучших в России трасс так и оставалась бы не доделанной до конца.

Почему так долго строили северный объезд вокруг Твери, становится понятно после изучения схемы магистрали. Этот участок имеет большое количество искусственных сооружений. А самой сложной его частью стал новый мост через Волгу на 155-м километре М-11 длиной 738 метров и шириной 24 метра. Этот мост стоит на 10 опорах, а высота пролета над водой у него составляет 17 метров. Это позволяет пропускать под мостом даже большие круизные лайнеры.

По словам президента России Владимира Путина, благодаря новому участку М-11 время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти на один час. «Мы сейчас с вашим коллегой разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но он говорит, на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно», — заявил Путин на торжественной церемонии открытия.

Сколько стоит проезд от Москвы до Петербурга

Стоимость проезда по новому тверскому участку М-11 составляет 540 рублей. Таким образом, по расчетам «Автодора» общая цена путешествия от Москвы до Санкт-Петербурга составит 3230 рублей, если ехать с понедельника по четверг. И 3450 рублей, если двигаться с пятницы по воскресенье или в праздники.

Однако в эту стоимость не входит проезд по участку М-11 «Нева» — с 15-го по 58-й километр — от Москвы до Солнечногорска, который обслуживается не «Автодором» и считается самым дорогим в стране. Например, проезд по нему в пятницу вечером стоит 1400 рублей для легкового автомобиля, если не использовать транспондер. И если учитывать этот участок, то доехать от столицы до Петербурга будет стоить уже 3910–4850 рублей — в зависимости от дня недели и времени суток.

Сколько стоит проезд на машине от Петербурга до Черного моря

22 апреля 2024 года — как раз перед началом летнего сезона — компания «Автодор» неприятно удивила водителей и увеличила тарифы на проезд. Причем на некоторых участках цены выросли почти на четверть.

В итоге обладатель бензинового или дизельного легкового автомобиля при путешествии из Санкт-Петербурга к Черному морю в июле 2024 года отдаст за платные дороги «Автодора» 7480 рублей, если ехать в понедельник — четверг, и 8560 рублей за поездку с пятницы по воскресенье (для электромобилей проезд бесплатный).

Добавляем сюда еще «золотой» участок от Солнечногорска до Москвы (от 680 ночью в будние дни до 1400 рублей) или проезд по Московскому скоростному диаметру, который позволит избежать пробок на МКАД (950 рублей). В качестве альтернативы можно будет объехать Москву по ЦКАД — от М-11 до М-4 «Дон» проезд по магистрали стоит для легковой модели 1417 рублей.

В итоге за платные дороги при путешествии к морю петербургский водитель заплатит около 8–10 тысяч рублей. Туда-обратно — порядка 16–20 тысяч.

Кроме того, в расходы нужно включить траты на топливо. От Санкт-Петербурга до Черного моря около 2200–2300 км. При расходе 10–11 л на каждые 100 км потребуется для поездки туда и обратно около 500 литров топлива, а расходы на бензин составят около 27 тысяч рублей.

Стоит учесть и ночевки по пути — за один день доехать от Питера до Сочи или Геленджика невозможно. Если взять одну ночевку по пути туда и одну обратно (например, в Воронеже), то на гостиницы уйдет еще порядка 5–10 тыс. рублей.

Совет: перед поездкой заранее купите транспондер для дистанционного взимания платы за проезд. Благодаря ему вам не придется стоять в очереди к кассам. И тем самым вы сможете сэкономить много времени. Платить за проезд можно любым транспондером вне зависимости от оператора.



Стоимость поездки на автомобиле Санкт-Петербург — Черное море и обратно

Платные дороги: 16–20 тысяч рублей;

Бензин: 27 тысяч рублей;

Отели: 5–10 тысяч рублей;

Итого: 48–57 тысяч рублей.

Расчет ориентировочный, не учитывает питание в дороге и прочие эксплуатационные расходы на автомобиль: омывающую жидкость, сокращение пробега до очередного техобслуживания и прочее.

А если на самолете или поезде?

Невозможно назвать точную стоимость авиабилета на самолет в Сочи. Цены на билеты могут меняться каждый день и зависят от даты перелета и авиакомпании. Но обычно билет на самолет из Петербурга в Сочи и обратно без пересадок стоит 25–35 тыс. рублей.

Билеты на поезд Петербург — Адлер обойдутся в 10 тыс. рублей в одну сторону (купе, состав идет около двух суток). Причем найти билеты можно не на все даты: они быстро раскупаются.

Получается, что если ехать на море одному, то самым дешевым способом добраться из Петербурга к Черному морю будет поезд. А вот стоимость поездки на машине и самолете примерно одинакова.

Но если путешествовать на машине вчетвером, то автомобиль получается заметно выгоднее, причем не только самолета, но и поезда. К тому же приехав на море на своем автомобиле, вы будете обладать мобильностью и сможете посетить огромное количество интересных мест без больших расходов. Ведь, например, поездка на такси из центра Сочи до Красной поляны стоит около 4000 рублей в одну сторону. А каршеринговая машина на неделю обойдется в 20–30 тыс. рублей.