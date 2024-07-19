В столичном аэропорту «Домодедово» теперь можно курить

Бесплатные помещения для курения начали работу в зоне ожидания международных рейсов в терминале Т2 столичного аэропорта «Домодедово». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

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«Курительные комнаты расположены в сегменте терминала Т2, в секторе международных воздушных линий, галерее Е, у выходов на посадку №3 и №8. В ближайшее время также планируются к открытию помещения для курения в секторе внутренних воздушных линий, в галереях С и D», - уточнили в пресс-службе.



По информации источника, новые «курилки» представляют собой изолированные помещения, оборудованные автономными системами вентиляции и очистки воздуха. В них есть кресла, пепельницы и урны. Для комфорта пассажиров на стенах установлены информационные табло, сообщающие о времени прилета и вылета бортов.

Как уточнили в авиагавани, курение внутри пассажирского терминала также разрешено и в специальных помещениях бизнес-зала аэропорта, расположенном в стенах галереи вылета D внутренних воздушных сообщений. Электронные курительные системы можно использовать в оборудованном для этого помещении бизнес-зала Grey Wall Smoke. Кроме того, на привокзальной площади порта есть специальные зоны для курения, разбитые на открытом воздухе.