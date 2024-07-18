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В Оренбуржье официально работают 17 пляжей

Роспотребнадзор продолжает следить за состоянием предполагаемых мест отдыха жителей.

В Оренбуржье официально работают 17 пляжей
© РИА Новости

На 17 июля в Оренбуржье 17 пляжей получили официальное разрешения на работу. Специалисты провели 1284 исследования воды водоемов, 403 исследования песка и почвы. Взятые пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Список работающих пляжей в Оренбургской области:

  • ДОЛ «Родник», г. Новотроицк, с. Хабарное;
  • «Солнечный плес» Верхне - Кумакское водохранилище, Ясненский ГО
  • городской пляж, г. Бугуруслан;
  • городской пляж г.Бузулук, левый берег р. Самара;
  • комплекс отдыха «Майорка», Сакмарский район;
  • ООО «Соленые озера» (6 пляжей);
  • пляж МАУ ДОЛ «Мечта», Ириклинское водохранилище, Новоорский район;
  • центр отдыха «Вишневые горки», Ириклинское водохранилище, Гайский городской округ;
  • ДОЛ «Сокол», Ушкатинское водохранилище, Домбаровский район;
  • ЛОУ «Содружество», г. Бузулук;
  • пляж «Озеро Забой», п. Аккермановка, ГО Новотроицк;
  • пляж, пруд на реке Бактак, г. Абдулино.

В Роспотребнадзоре рекомендуют оренбуржцам в целях безопасности выбирать для отдыха только оборудованные места купания.