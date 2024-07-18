В Оренбуржье официально работают 17 пляжей
Роспотребнадзор продолжает следить за состоянием предполагаемых мест отдыха жителей.
На 17 июля в Оренбуржье 17 пляжей получили официальное разрешения на работу. Специалисты провели 1284 исследования воды водоемов, 403 исследования песка и почвы. Взятые пробы соответствуют гигиеническим требованиям.
Список работающих пляжей в Оренбургской области:
- ДОЛ «Родник», г. Новотроицк, с. Хабарное;
- «Солнечный плес» Верхне - Кумакское водохранилище, Ясненский ГО
- городской пляж, г. Бугуруслан;
- городской пляж г.Бузулук, левый берег р. Самара;
- комплекс отдыха «Майорка», Сакмарский район;
- ООО «Соленые озера» (6 пляжей);
- пляж МАУ ДОЛ «Мечта», Ириклинское водохранилище, Новоорский район;
- центр отдыха «Вишневые горки», Ириклинское водохранилище, Гайский городской округ;
- ДОЛ «Сокол», Ушкатинское водохранилище, Домбаровский район;
- ЛОУ «Содружество», г. Бузулук;
- пляж «Озеро Забой», п. Аккермановка, ГО Новотроицк;
- пляж, пруд на реке Бактак, г. Абдулино.
В Роспотребнадзоре рекомендуют оренбуржцам в целях безопасности выбирать для отдыха только оборудованные места купания.