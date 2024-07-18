В Оренбуржье официально работают 17 пляжей

Роспотребнадзор продолжает следить за состоянием предполагаемых мест отдыха жителей.

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На 17 июля в Оренбуржье 17 пляжей получили официальное разрешения на работу. Специалисты провели 1284 исследования воды водоемов, 403 исследования песка и почвы. Взятые пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Список работающих пляжей в Оренбургской области:

ДОЛ «Родник», г. Новотроицк, с. Хабарное;

«Солнечный плес» Верхне - Кумакское водохранилище, Ясненский ГО

городской пляж, г. Бугуруслан;

городской пляж г.Бузулук, левый берег р. Самара;

комплекс отдыха «Майорка», Сакмарский район;

ООО «Соленые озера» (6 пляжей);

пляж МАУ ДОЛ «Мечта», Ириклинское водохранилище, Новоорский район;

центр отдыха «Вишневые горки», Ириклинское водохранилище, Гайский городской округ;

ДОЛ «Сокол», Ушкатинское водохранилище, Домбаровский район;

ЛОУ «Содружество», г. Бузулук;

пляж «Озеро Забой», п. Аккермановка, ГО Новотроицк;

пляж, пруд на реке Бактак, г. Абдулино.

В Роспотребнадзоре рекомендуют оренбуржцам в целях безопасности выбирать для отдыха только оборудованные места купания.