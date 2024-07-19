В Вологодской области представили новый туристический лозунг
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил новый туристический слоган региона.
Об этом сообщает АБН24.
Лозунг «Вологда стала ближе» глава региона назвал на совещании с участием членов областного правительства.
В настоящее время для улучшения туристической привлекательности региона проводится реконструкция местного аэропорта и планируется увеличение количества рейсов до двух раз в неделю.
Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.