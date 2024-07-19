В Вологодской области представили новый туристический лозунг

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил новый туристический слоган региона.

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Об этом сообщает АБН24.

Лозунг «Вологда стала ближе» глава региона назвал на совещании с участием членов областного правительства.

В настоящее время для улучшения туристической привлекательности региона проводится реконструкция местного аэропорта и планируется увеличение количества рейсов до двух раз в неделю.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.