Стало известно, почему россияне начали чаще летать в Европу

В Российском союзе туриндустрии назвали самые дорогостоящие места для отдыха в июле. Среди пятерки лидеров оказалась Камчатка.

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В Российском союзе туриндустрии назвали самые дорогие регионы в стране по расходом на путешествие. Первую строчку рейтинга заняла Республика Алтай. Средняя стоимость проживания на двух человек составила 107 584 рубля. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой исследования РСТ.

На втором месте перечня расположился Камчатский край. В этом дальневосточном регионе стоимостью проживания на две персоны будет 106 099 рублей. Далее следуют Московская область (74 049 рублей), Алтайский край (73 396 рублей) и Якутия (68 138 рублей на двоих).