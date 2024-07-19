Депутат объяснил, почему реестр туробъектов повысит качество услуг

Депутат Говырин: реестр туробъектов повысит качество услуг
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что создание реестра туристических объектов необходимо для развития курортных мест, повышения качества услуг и упрощения бизнеса.
«Предлагаемые изменения направлены в первую очередь на повышение качества услуг в туристической индустрии. Этот закон будет действовать в интересах миллионов туристов, клиентов гостиничного бизнеса», — сказал он в беседе с URA.RU.
По его словам, туристы должны получать качественные и безопасные услуги, причём не только в гостиницах со звёздами, но и в модульных гостиницах, глэмпингах и на турбазах, то есть везде.
Как отметил депутат, сначала предприниматели или компании внесут данные в список, затем эту информацию проверит комиссия, после чего объектам присвоят звёзды.
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 17 июля.
Ранее председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев прокомментировал введение туристического налога в России.