Депутат объяснил, почему реестр туробъектов повысит качество услуг

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что создание реестра туристических объектов необходимо для развития курортных мест, повышения качества услуг и упрощения бизнеса.

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«Предлагаемые изменения направлены в первую очередь на повышение качества услуг в туристической индустрии. Этот закон будет действовать в интересах миллионов туристов, клиентов гостиничного бизнеса», — сказал он в беседе с URA.RU.



По его словам, туристы должны получать качественные и безопасные услуги, причём не только в гостиницах со звёздами, но и в модульных гостиницах, глэмпингах и на турбазах, то есть везде.

Как отметил депутат, сначала предприниматели или компании внесут данные в список, затем эту информацию проверит комиссия, после чего объектам присвоят звёзды.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 17 июля.

Ранее председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев прокомментировал введение туристического налога в России.