Депутаты хотят контролировать отдых на сапбордах в Нижегородской области
Депутаты ЗСНО и думы Нижнего Новгорода обсуждают вопрос о регулировании отдыха на сапбордах, сообщает «КоммерстантЪ - Приволжье».
По мнению главы транспортной комиссии гордумы Станислава Прокоповича, в случае, если не будет взят контроль над ситуацией, то число несчастных случаев на сапбордах возрастет. Председатель комитета Заксобрания по транспорту Владимир Солдатенков, в свою очередь, сравнил ситуацию с электросамокатами.
Спикер ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что вопросам безопасности катания на сапбордах пока уделяется недостаточно внимания.
Для осуществления надзора предлагается привлечение к государственной инспекции МЧС Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что шесть озер признаны непригодными для купания в Нижегородской области.