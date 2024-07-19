Стало известно, насколько загружены отели в Сочи

Средняя загрузка отелей и гостиниц Сочи на июль 2024 года составила 88%, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Сейчас в Сочи находятся более 189 тысяч отдыхающих, в средствах размещения горного кластера заполнено 79% номерного фонда.

Отмечается, что рост турпотока в июле составил 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Сочи превышает ценник «квадрата» на Бали, рассказала ранее глава индонезийского подразделения агентства недвижимости «Этажи» и основатель Global Investment Property Ольга Горхиян, передает «Радиоточка НСН».