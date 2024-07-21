Эксперты назвали пять самых дорогих российских регионов для отдыха

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) назвали пять самых дорогих регионов России для отдыха в июле, самым дорогостоящим оказалась Республика Алтай. Об этом говорится в результатах исследования РСТ на основе данных бронирования TravelLine. «Лента.ру» изучила текст сообщения союза.

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Так, цена за отдых в Республике Алтай оказалась самой высокой — средняя стоимость проживания на двоих составила 107 584 рубля.

«Алтай все чаще выбирают состоятельные туристы, только за последние годы появилось несколько отелей в сегменте 4-5 звезд», — говорится в релизе РСТ.



Второе место занял Камчатский край со средней стоимостью проживания на двоих в размере 106 099 рублей. Замыкает тройку лидеров Московская область, где отдых на двоих обойдется в 74 049 рублей. Четвертое и пятое места заняли Алтайский край (73 396 рублей на двоих) и Якутия (68 138 рублей на двоих) соответственно.

«В перечень регионов с самой высокой стоимостью недельного проживания на июль попали регионы, которые традиционно пользуются высоким спросом со стороны туристов. Например, относительно июля прошлого года на 18 процентов выросло число бронирований подмосковных объектов; спрос на туры на Камчатку в июле вырос в 1,5 раза», — сообщают в РСТ.



Ранее в РСТ рассказали, что летом 2024-го цены на билеты на российские курорты выросли на 20-40 процентов относительно аналогичного периода в прошлом году.