На Кубани отменили курортный сбор для туристов из пяти регионов
Жителей прифронтовой полосы освободили от уплаты курортного сбора. Соответствующее решение приняло Законодательное собрание Краснодарского края.
«Им мы вводим новую льготную категорию при взимании курортного сбора. Кубанский санкур примет жителей новых российских регионов и прифронтовой полосы», – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Иными словами, от курортного сбора в Краснодарском крае освобождены жители Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.
Юрий Александрович обратил внимание, что Краснодарский края принимают на лечение и восстановление россиян, которые ежедневно находятся под угрозой. Многие едут восстановить здоровье, и брать с такой категории граждан плату некорректно.
«И сейчас самим фактом снятия курортного сбора хотим подчеркнуть – вы не просто отдыхающие, вы – наши, вы гости всей Кубани», – подчеркнул Юрий Бурлачко.
Ранее стало известно, что два депутата стали почетными жителями Краснодара.