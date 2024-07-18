На Кубани отменили курортный сбор для туристов из пяти регионов

Жителей прифронтовой полосы освободили от уплаты курортного сбора. Соответствующее решение приняло Законодательное собрание Краснодарского края.

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«Им мы вводим новую льготную категорию при взимании курортного сбора. Кубанский санкур примет жителей новых российских регионов и прифронтовой полосы», – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.



Иными словами, от курортного сбора в Краснодарском крае освобождены жители Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

Юрий Александрович обратил внимание, что Краснодарский края принимают на лечение и восстановление россиян, которые ежедневно находятся под угрозой. Многие едут восстановить здоровье, и брать с такой категории граждан плату некорректно.

«И сейчас самим фактом снятия курортного сбора хотим подчеркнуть – вы не просто отдыхающие, вы – наши, вы гости всей Кубани», – подчеркнул Юрий Бурлачко.



Ранее стало известно, что два депутата стали почетными жителями Краснодара.