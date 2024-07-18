Заслуженный спасатель РФ счел сапсерфинг безвредным развлечением

Надевать жилет во время плавания обязательно.

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Важно устраивать водные прогулки в специально отведённых местах.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал Сергей Щетинин.

«Сапы нужны для прогулок по ровной глади, без волнений. Это вполне себе безопасная штука, если выполнять все правила безопасности. В обязательном порядке надевать спасательный жилет. Прогулки, которые осуществляются на сапе, должны быть в специально отведённых местах. Не нарушающие судовой ход, не представляющие опасность людей, которые отдыхают на воде. Сапы бы не поставил как занятие активным спортом. А байдарки — это специальное судно, которое позволяет передвигаться по реке. У них немного другая конструкция, по-другому работает. Это больше спортивно-отдыхательно, потому что на байдарке можно сплавляться по реке, где есть волнения».



Ранее Сергей Щетинин предупредил об опасности удара током из-за купания в фонтане. Вода в таких сооружениях не подвергается дезинфекции.