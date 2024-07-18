Туристы в Геленджике и Анапе массово жалуются на нашествие комаров
Негодование туристов от пребывания в Анапе и Геленджике растет с каждым днем. Люди массово жалуются в социальных сетях на насекомых, мусор и прочие неудобства, делающие отдых на черноморском курорте невыносимым. Об этом туристы рассказали порталу KO44.RU.
Главными проблемами, на которые раньше жаловались люди, совсем недавно были холодная вода, непредсказуемые погодные условия, мусор на пляжах, тина и водоросли. Сейчас же туристы столкнулись с еще большей бедой — комарами, против которых не действуют никакие средства и спреи.
"Мы с семьей отправились в Геленджик, надеясь на приятный отдых и позитивные эмоции. Но вечерние посиделки на террасе кафе превратились в чистую пытку. Никакие спреи, мази и фумигаторы не помогают. Приходится укрываться в отельном номере, лишаясь удовольствия вечерних прогулок у моря", — цитирует портал слова одного из отдыхающих.
По этой же причине все больше людей уезжают досрочно по домам. Владельцы кафе и отелей теряют своих клиентов вместе с прибылью.
Затруднения в оплате услуг, связанные с западными санкциями, и дороговизна стали причинами снижения привлекательности Турции для российских туристов. Кроме того, турецкая валюта дорожает, а цены на иностранную остаются неизменными, в то время как инфляция высокая. Об этом рассказал экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.