Туристы в Геленджике и Анапе массово жалуются на нашествие комаров

Негодование туристов от пребывания в Анапе и Геленджике растет с каждым днем. Люди массово жалуются в социальных сетях на насекомых, мусор и прочие неудобства, делающие отдых на черноморском курорте невыносимым. Об этом туристы рассказали порталу KO44.RU.

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Главными проблемами, на которые раньше жаловались люди, совсем недавно были холодная вода, непредсказуемые погодные условия, мусор на пляжах, тина и водоросли. Сейчас же туристы столкнулись с еще большей бедой — комарами, против которых не действуют никакие средства и спреи.

"Мы с семьей отправились в Геленджик, надеясь на приятный отдых и позитивные эмоции. Но вечерние посиделки на террасе кафе превратились в чистую пытку. Никакие спреи, мази и фумигаторы не помогают. Приходится укрываться в отельном номере, лишаясь удовольствия вечерних прогулок у моря", — цитирует портал слова одного из отдыхающих.



По этой же причине все больше людей уезжают досрочно по домам. Владельцы кафе и отелей теряют своих клиентов вместе с прибылью.

Затруднения в оплате услуг, связанные с западными санкциями, и дороговизна стали причинами снижения привлекательности Турции для российских туристов. Кроме того, турецкая валюта дорожает, а цены на иностранную остаются неизменными, в то время как инфляция высокая. Об этом рассказал экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.