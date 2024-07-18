В Минэкономразвития рассказали об инвестпроектах в сфере туризма на Кавказе

Замруководителя Минэкономразвития Сергей Назаров на первом Кавказском инвестиционном форуме в Грозном рассказал, что в регионе развивается много туристических инвестиционных проектов.

© РИА Новости

В их числе «Архыз», «Поляна Азау» на Эльбрусе, Каспийский кластер, а также проекты в Ставрополье, поделился он в интервью телеканалу «Известия».

«Было подписано соглашение по Каспийскому кластеру — это один из проектов, который был обозначен президентом, — «Пять морей», — сообщил Назаров.



По его словам, инвестиции в Каспийский кластер составляют до 100 млрд рублей, а в проект «Чудо Азау» — 18 млрд. Запланировано создание четырёх особых экономических зон для туризма в Железноводске, Лермонтове, Кисловодске, Ессентуках.

По словам Назарова, проекты помогут лучше раскрыть туристический потенциал региона.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.