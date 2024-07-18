В ЯНАО туристы взойдут на древний ледник

Путешественники в ЯНАО массово взойдут на ледник Романтиков 3 августа. Об этом редакции URA.RU стало известно из социальных сетей.

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«3 августа состоится одно из самых интересных событий лета для путешественников. Туристы преодолеют путь в пять километров к древнему леднику, который расположен на южном склоне горного массива Рай-Из», — сообщили в telegram-канале департамента природных ресурсов ЯНАО.



Для обеспечения безопасности группу участников будут сопровождать опытные проводники. Событийное мероприятие на Ямале будет доступно каждому желающему после регистрации на сайте организаторов «Rassia Running» — прием заявок начнется за две недели до даты восхождения.