«Великая русская тропа» поможет объединить достопримечательности «Русского Севера»

С такой идеей для «Стратегии развития Вологодчины» выступила проектный продюсер Городского проектного центра «Вологда» Татьяна Платонова.

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Проект Татьяны направлен на развитие пешего туризма по одному из красивейших мест Вологодчины — Национальному парку «Русский Север».

В Вологодской области расположена одна из известнейших природных территорий на Севере России — Национальный парк «Русский Север». Местность включает в себя памятники архитектуры, культуры и истории: Кирилло-Белозерский монастырь, Фарапонтов монастырь, Горицкий Воскресенский женский монастырь и первую на Руси пустынь — Нило-Сорскую. Также на территории парка располагаются пять уникальных природных памятников: гора Маура, Цыпина гора, Сандырева гора, Сокольский бор, Шалго-Бодуновский лес, свыше 50 озер. Однако достопримечательности не связаны между собой пешим маршрутом, пролегающим через леса.

Татьяна Платонова предложила разработать и обустроить «Великую русскую тропу», которая объединит культурные, исторические и природные достопримечательности Национального парка «Русский Север». Длина маршрута ориентировочно составит 40–70 км, с выходами в населённые пункты. Кроме того, на протяжении всего маршрута необходимо будет продумать обустроенные места для туристических стоянок около водоёмов, информационные щиты с данными о местности, установить навигацию для удобства туристов, а также по необходимости организовать деревянные настилы и подвесные мосты через реки.

«Благодаря "Великой русской тропе" у нас может появиться первый оборудованный пеший маршрут для семей через уникальные культурные, исторические и природные достопримечательности региона. И всего в двух часах езды от Вологды и Череповца», — сообщила Татьяна Платонова.



Сбор предложений в инициированную врио Губернатора Георгием Филимоновым «Стратегию развития Вологодчины» идёт на сайте «Стратегия35.рф». Каждый вологжанин может проголосовать за объект или выступить со своей инициативой. Все предложения будут проанализированы, а самые актуальные — воплощены в жизнь.