Рейс S7 из Владивостока задерживается почти на сутки

Рейс S7 5204 из Владивостока в Новосибирск задерживается почти на сутки. Самолет должен был отправиться в 08:50, но из-за технической неисправности вылет переносили больше 10 раз. По последним данным с онлайн-табло аэропорта, лайнер поднимется в воздух в 6 утра 19 июля.

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Поломку обнаружили еще в 5 часов утра, сообщают местные СМИ. Ее безуспешно пытались устранить до запланированного вылета. Когда время стало заканчиваться, отправление перенесли на 09:20. Один из пассажиров пытался пересесть на ближайший рейс S7 до Новосибирска, но тот из-за неисправности тоже задержали, правда всего на час.

Во время долгой задержки пассажиров накормили и предложили им номера в отеле. Но ваучерами воспользовались не все – одни решили поменять билеты, а другие остались ждать вылета в аэропорту.

Спустя 10 часов после первой отмены самолет начали готовить к взлету. Из зарегистрировавшихся 120 человек на борт поднялись 50. Лайнер проехал с одной стоянки на другую и остановился. Капитан судна сообщил, что выполнить рейс невозможно. После этого время вылета снова перенесли – на этот раз на следующий день.

Ранее TourDom.ru писал, что рейс flydubai задержался на 19 часов.