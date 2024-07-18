В Новосибирской области хотят заставить платить «диких» туристов

Глава города Бердск в Новосибирской области Роман Бурдин заявил, что намеревается сделать отдых более культурным, ориентируясь на постоянно возрастающие потребности отдыхающих.

© runews24.ru

Бердск является одним из самых привлекательных для туристов в регионе, привлекая ежегодно до 600 тысяч человек, но около 40% из них власти записывают в категорию «диких» туристов.

Многие отдыхающие останавливаются в гостиницах или в санаториях на берегах Обского моря и Бердского залива, но хватает и тех, кто не пользуется никакой туристической инфраструктурой. Именно для таких лиц хотят разработать программы отдыха, включающие посещение экологических троп, участие в спортивных и водных развлечениях.

Власти заявляют, что хотят найти разумный баланс между возможностью уединяться с природой и сделать отдых более цивилизованным и организованным. Но на эти цели в городской администрации рассчитывают получить дополнительное финансирование.

Ранее сообщалось, что в Счетной палате нашли во Владимирской области серьезные нарушения при расходовании средств, выделенных на развитие туризма.

Стало известно, что в Мурманской области отдых всего за год стал дороже в два раза.