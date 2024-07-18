Лоукостер «Победа» возобновит полеты из Тюмени в Москву

В Тюмени с сентября возобновятся авиарейсы в Москву самолетами авиакомпании «Победа». Об этом сообщает telegram-канал «Аэропорт Рощино».

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«С начала сентября авиакомпания „Победа“, партнер Международного аэропорта Рощино, продолжит выполнять ежедневные рейсы из Тюмени в Москву (Шереметьево). С понедельника по воскресенье», — указано в сообщении.

Время в пути составит три часа пять минут, вылет из Тюмени — в пять часов 15 минут. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде появился дополнительный авиарейс до Тюмени.