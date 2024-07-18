Туристов в Сочи призвали избегать купания в море

Власти Сочи призвали жителей города и туристов избегать отдыха на пляжах и купания в море из-за грозы. Об ухудшении погоды администрация курорта предупредила в Telegram-канале.

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По данным синоптиков, 18 июля в Сочи местами ожидается сильный дождь и гроза, а также усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

«Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности», — сказано в сообщении.



В администрации добавили, что службы Сочи работают в усиленном режиме. За ситуацией следит оперативный штаб.

Полиция Сочи проводит регулярные рейды на пляжах в поисках людей, которые нарушают нормы приличия. В ходе одной из проверок правоохранители задержали трех нудистов.