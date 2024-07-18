В отелях на побережье Калининградской области разобрали все номера на бархатный сезон. Об этом, ссылаясь на участников рынка, пишет АТОР в четверг, 18 июля.

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«Во многих популярных отелях Зеленоградска и Светлогорска уже нет номеров до середины сентября. Набирает популярность у туристов и отдых в посёлке Янтарный, несмотря на то что цены по сравнению с прошлым годом на этом курорте выросли в среднем на 20%», — рассказали в Coral Travel.



Тем, кто собирается поехать в регион в сентябре, рекомендуют выбрать гостиницы в Калининграде — на начало осени свободные номера есть в 60% отелей города. Область также входит в топ-5 самых бронируемых внутренних направлений на бархатный сезон. Спрос на туры в регион на сентябрь за год выросли на 40-50%. В топе — отели уровня 3* и 4*, предлагающие качественное питание и высокий уровень обслуживания.

«Лучше всего бронируются экскурсионные туры. Это примерно 60-70% всех заявок. Летом ситуация более ровная: в равной степени бронируются как пляжные, так и экскурсионные туры», — отметил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.



Власти Калининградской области планируют отказаться от введения курортного сбора в регионе. В Светлогорске появятся четыре новые гостиницы. Внешний облик зданий одобрили на градостроительном совете.