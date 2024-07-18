Российским туристам не потребуется виза для посещения 65 стран

На данный момент безвизовые соглашения у России подписаны с 65 странами, а для посещения некоторых из них будет достаточно даже внутреннего российского паспорта. За последние четыре года этот список пополнили 14 стран.

Значительная часть стран, для посещения которых не нужна виза, находятся в Африке, Азии и Латинской Америке. Но максимально допустимый срок пребывания в них бывает разный.

Например, на Кубе, Мальдивах, в Венесуэле и некоторых других странах он составляет 90 дней. А вот из стран Балканского полуострова вроде Сербии и Черногории придется выехать уже через 30 дней. А вот в Китай въехать без визы получится только в составе туристической группы. Без загранпаспорта вообще можно посещать многие страны СНГ, включая Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Ранее сообщалось, что значительная часть отдыхающих, которая самостоятельно планирует свой отдых, отправляется в путешествие либо по России, либо по СНГ.

Власти Бали недовольны российскими туристами, которые катаются на скутерах в одних бикини и без шлемов.