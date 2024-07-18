Под Екатеринбургом построят придорожные отели с уровнем сервиса городских гостиниц

Под Екатеринбургом федеральная сеть построит придорожные 3-звездочные отели. Всего в уральской столице планируется три таких отеля: первые два застройщик планирует разместить у южной части ЕКАДа — в районе аэропорта и МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и на северном обходе города, место третьего пока определяется.

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«Сегодня через нашу территорию проходят ключевые магистрали страны, поэтому в регион пришла федеральная сеть 3-звездочных придорожных отелей. Инвестиции в строительство трех гостиниц оцениваются в 660 миллионов рублей, при этом будет создано 66 рабочих мест. Девелопер обеспечит на трассах комфорт городской гостиницы, по доступной цене», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.



Все отели сети строятся по типовому проекту, поэтому строительство происходит в короткие сроки. В двухэтажных гостиницах будет 49 номеров, в том числе для маломобильных граждан. Номера рассчитаны на размещение до трех человек. При этом, питание путешественники смогут получить в любое время суток без привязки к ограниченному времени завтраков и обедов. У федеральной сети уже есть пять отелей в Московской, Тульской области на трассе М4, вблизи Казани на трассе М7. В 2024 году откроется еще 6 гостиниц, а в следующем — 12.

Агентство по привлечению инвестиций региона будет сопровождать проект. Договоренности об этом институт развития и компания «Триа Девеломпент» подписали на выставке ИННОПРОМ-2024. Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в центре Екатеринбурга начали разбирать недавно построенный паркинг на углу улиц Энгельса и Гоголя. На его месте построят апарт-отель.