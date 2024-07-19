Туристы стали чаще выбирать Заполярье для летнего отпуска

Новое исследование показало, что у россиян на 24% выросла популярность Заполярья и Дальнего Востока для отдыха летом.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «МТС Travel».

По результатам опроса выяснилось, что российские путешественники стали чаще посещать Республику Саха (+45%), Ямало-Ненецкий автономный округ (+43%) и Мурманскую область (+22%).

Согласно проведённой аналитике, существенную долю поездок за пределами Центральной России обеспечивают путешествия внутри одного федерального округа или в близлежащие регионы.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.