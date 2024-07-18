В Краснодарском крае пройдет фестиваль шашлыка

Пожарные регулярно сталкиваются с пожарами в Краснодарском крае. На этом фоне решили провести фестиваль шашлыка.

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«20 и 21 июля в этнокомплексе в Атамани пройдет – краевой фестиваль шашлыка», – заявили организаторы.



Отметим, что только недавно был потушен пожар в Геленджике, который был вызван попыткой пожарить шашлыки неизвестными. Лес горел и под Новороссийском, причиной которого стали туристы и неосторожное обращение с огнем. Здесь власти просили волонтеров помочь справиться с тушением, горело несколько дней и привлекались самолеты и вертолеты. Не обошла стихия стороной и парк Галицкого. Закрыты заповедники.

Высокие температуры сохраняются, как и остаются и риски новых возгораний. Пожароопасность высокая, следует избегать использование открытого огня, утверждают власти. Будут ли они присутствовать на краевом фестивале шашлыка – пока не известно.