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Турпоток в Дагестане на фоне терактов упал на 30 %

В Дагестане турпоток упал на 30 %. Причиной стали теракты и погромы в республике.

Турпоток в Дагестане упал на фоне терактов
© РИА Новости
«Турпоток в Дагестан упал на 30 % летом 2024 года – предварительно, из-за июньских терактов в Махачкале и Дербенте», – сообщают аналитики.

При этом в соседней Северной Осетии турпоток вырос на 30 %. Несмотря на рост цен в сфере туризма, люди активно едут отдыхать в республику.

Желающих посетить Дагестане все меньше. Причиной стали прошедшие теракты, погромы и проблемы в сфере ЖКХ.

Накануне «ФедералПресс» писал, что Сергей Меликов поменял мнение о проверке чиновников.

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