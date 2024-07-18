Турпоток в Дагестане упал на фоне терактов

Турпоток в Дагестане на фоне терактов упал на 30 %
В Дагестане турпоток упал на 30 %. Причиной стали теракты и погромы в республике.
«Турпоток в Дагестан упал на 30 % летом 2024 года – предварительно, из-за июньских терактов в Махачкале и Дербенте», – сообщают аналитики.
При этом в соседней Северной Осетии турпоток вырос на 30 %. Несмотря на рост цен в сфере туризма, люди активно едут отдыхать в республику.
Желающих посетить Дагестане все меньше. Причиной стали прошедшие теракты, погромы и проблемы в сфере ЖКХ.
Накануне «ФедералПресс» писал, что Сергей Меликов поменял мнение о проверке чиновников.