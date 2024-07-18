В ХМАО обрушились цены на авиабилеты к берегу Каспийского моря

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты в Махачкалу. Стоимость перелета из Сургута к берегу Каспийского моря в августе упала более чем на 50%.

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«Стоимость прямого перелета из Сургута в Махачкалу 7 августа составляет 10?562 рублей в одну сторону. До этого цена рейса была 23 010 рублей. Соответственно, авиабилеты подешевели на 54%», — следует из данных на сайте «Авиасейлс».



Аналогично упали цены на авиабилеты в августе к берегу Каспийского моря из Нижневартовска. Например, рейс на 11 число подешевел сразу на 45% и стоит теперь менее 13 тысяч в одну сторону.

Впрочем наиболее выгодные авиабилеты как из Сургута, так и из Нижневартовска в Махачкалу в августе приходятся на конец месяца. В это время перелеты обойдутся около 9 тысяч рублей.