На курорте «Ведучи» создадут почти 1300 мест размещения

К 2030 году на территории курортного комплекса «Ведучи» в горах Чечни будет создано почти 1300 мест размещения. Гостиницу, рассчитанную на 800 туристов, могут открыть уже в следующем году.

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«Всего же к 2025 году на курорте будет открыто 885 мест размещения, к 2030 году — почти 1300», — сообщается в телеграм-канале института развития «Кавказ.РФ».



На нашем стенде организации на Кавказском инвестиционном форуме, который прошел в Грозном, было воссоздано лобби строящегося на «Ведучи» гостиничного комплекса, который откроется в 2025 году.

«Это проект известного архитектурного бюро MAD ARCHITECTS, он сочетает в себе этнику с современными технологиями и тенденциями в оформлении интерьеров. Обратите внимание на ковры, которыми будут украшены номера нового отеля. Это истанги — традиционные чеченские войлочные ковры с орнаментом, выполненные в технике аппликации. Тема этники будет поддержана и в других элементах оформления в отеле. Например, светильники в проекте номеров имитируют глиняные кувшины, а стены украшают узоры, стилизованные под традиционные орнаменты вайнахов», — уточнили в институте развития.



Ранее сообщалось, что на курорте ведется строительство крупной гостиницы из двух корпусов, рассчитанной на 800 номеров. Возведение первого корпуса планируется завершить в декабре 2024 года.

Согласно данным сайта курорта, сейчас на территории курорта работает гостиница «Эдельвейс», построенная в традициях национальной вайнахской башенной архитектуры. В отеле 86 номеров, в которым могут разместиться 216 человек. Кроме того, туристов принимает туристический центр «ChechenSki», в котором доступны девять двухместных номеров эконом-класса и хостел для раздельного проживания мужчин и женщин.