На месте российской гидроэлектростанции «Пороги» (ГЭС) в Сатке появится первый в мире речной арт-парк. Идея проекта одержала победу на федеральном архитектурном конкурсе.

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«ГЭС «Пороги» станет «входными воротами» для первого в мире речного арт-парка. Объект планируется развивать в границах реки Большая Сатка от ГЭС и участка от места впадения реки Большая Сатка в реку Ай до поселка Иструть», – сообщил гендиректор регионального Центра проектного развития Максим Мельников.



Плотина будет реконструирована. На месте бывшей химлаборатории появится визит-центр. Запланировано создание творческих мастерских, развитие троп и маршрутов. Дороги будут вести к иммерсивному музею.

Туристов будут удивлять и мультимедийной ночной тропой, которая появится на противоположном берегу со входом через плотину.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Арбитражный суд Уральского округа поддержал нижестоящие суды, которые обязали администрацию Саткинского района выполнить работы по сохранению историко-природного комплекса.