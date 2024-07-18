На портале «Russpass. Бизнес» появилась база знаний для туркомпаний

На портале «Russpass. Бизнес» открыли новый раздел «База знаний», в котором собрали различные видеолекции и текстовые материалы о туристической индустрии Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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— Новый раздел состоит из девяти блоков, среди которых «Для стартапа», «Креативное мышление», «Записи отраслевых конференций» и «Бизнес-процесс». Пользователи узнают, как создавать и продвигать свой туристический проект, привлекать инвесторов и путешественников из разных стран», — отметила заммэра.



Помимо этого, пользователи могут ознакомиться со списком мер поддержки для отрасли, посмотреть расписание туристических мероприятий в городе и посетить биржу вакансий. При этом для компаний на портале разработали личный кабинет и набор полезных в работе инструментов.

В период с января по май этого года туристско-информационные центры Москвы посетили около 250 тысяч человек. Наталья Сергунина отметила, что специалисты ТИЦ помогают спланировать отпуск в столице, записывают на бесплатные экскурсии, а также рекомендуют полезные городские сервисы и отвечают на разные вопросы, к примеру, где расположены различные достопримечательности города.