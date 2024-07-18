«Эталонные скважины» по добыче минералки включат в турмаршруты Ставрополья

Группа компаний «Холдинг аква» реализует в 2025 году проект по созданию на Ставрополье «эталонных скважин» — площадок добычи и производства минеральной воды, которые будут открыты для посещения и включены в туристические маршруты региона.

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«Мы совместно с министерством экономического развития Ставропольского края разрабатываем проект, который позволит включить наши скважины и производственные площадки в единый туристический маршрут. <> Мы до конца лета начнем работу по проектированию», — сообщил ТАСС на Кавказском инвестиционном форуме генеральный директор ГК «Холдинг аква» Святослав Вильк.



По его словам, этап проектирования займет около полугода, а создание первых «эталонных скважин» намечено на лето 2025 года.

Туристы, посещая такие объекты, смогут увидеть и узнать, как добывается и разливается минеральная вода и каким образом она попадает на прилавки магазинов.

«Холдинг Аква» - крупнейшее предприятие полного цикла в Кавказских Минеральных Водах по добыче, розливу и дистрибуции минеральной и питьевой воды. Компания производит минеральную воду брендов «Ессентуки 4», «Ессентуки 17», «Нарзан», «Архыз Вита», «Ледяная жемчужина», «Родные озера» и GORJI.

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит в Грозном с 15 по 17 июля. Главная тема КИФ-2024 — «Большой Кавказ — от моря до моря». ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.