В Приморье разработают портрет идеального китайца

Краевые власти хотят, чтобы в Приморье ехала китайская элита, сообщает ИА DEITA.RU.

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Портрет идеального туриста из Китая будет разработан приморскими властями. Краевое правительство сообщает, что на этих основаниях поставлена задача поднять «качественный состав» туристов. В частности, привлечь туристов из более экономически успешных регионов юга страны.

В частности, уже были и в будущем планируется визит китайских блогеров и размещение информации в китайские соцсети, а также ведется активная работа аэропорта по привлечению новых авиаперевозчиков.

В туристическом министерстве отмечают, что за два года увеличился турпоток почти из 20 провинций в южной, юго-восточной, юго-западной и западной частей КНР. Чаще всего китайцы приезжают на 3-5 дней, в приоритете – Владивосток.

Однако нередко туристы посещают и Артем и Находку, а также отдыхают в Хасанском округе. Тем не менее, краевые власти считают именно летний Владивосток удобным турпродуктом с минимальным перечнем услуг: питание, недорогой отель, обзорная экскурсия и даже шопинг.