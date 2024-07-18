Азовское море: чем привлекает альтернатива забитым до отказа черноморским курортам

Неочевидная альтернатива забитым до отказа черноморским курортам есть на другом море - Азовском. Нужно только свернуть в правильном направлении.

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Многие из тех, кто хоть раз бывал в Краснодарском крае летом, отмечают, что отдыхать сюда приезжает вся страна. Огромные пробки начинаются уже на подъезде к Краснодару, а затем закупориваются окончательно. Но даже если вы проскочили перевал ночью, как это делают бывалые туристы, вас ждут переполненные пляжи. Добавьте к этому цены выше, чем в Турции, и ненавязчивый сервис. Короче, в разгар сезона ехать в курортные города - то еще удовольствие.

Но есть и другой путь. Нужно просто свернуть в сторону Приазовья. Здесь есть по-настоящему заповедные места, теплое море, низкие цены и мало народу.

Сердце серфера

Первые серферы на косе Долгой в Ейском районе Кубани появились еще в середине 1990-х. Это была пустынная территория, куда ловцы ветра приезжали, ставили палатки и катались неделями. Рядом станица Должанская - типичный кубанский рыбацкий поселок. Никакого намека на цивилизованный отдых.

Конечно, сравнивать волны Азовского моря и Тихого океана смешно, но у нашей косы другая "фишка". С одной стороны она омывается водами Таганрогского залива, а с другой - Азовского моря. Длина косы 9 км, ширина у основания - 5 км. К оконечности она сужается буквально до нескольких метров. Отдыхая там, удобно переходить с одного берега на другой, когда, например, дует ветер. На одном берегу тогда появляются волны, а на другом, всего в нескольких метрах, водная гладь как зеркало. Рай для виндсерфера!

Сегодня Должанская - курортный поселок с 18 км пляжей из мягкого ракушечника, гостиницами и кемпингами. Можно приехать на "Ростовский пляж" просто с палаткой и, отдав 1,5-2 тыс. рублей за место, жить на охраняемой территории со всеми удобствами.

Для любителей отдыхать с крышей над головой цены начинаются от 1,3 тыс. рублей за комнату в домике в самой станице (до пляжа - минут пять на машине или 20 минут пешком). Есть благоустроенные домики на месте бывших советских баз отдыха ("Тополек" и "Ветерок"), а есть и настоящие кубанские подворья с колодцами и белеными хатами (внутри все удобства и кондиционер - от 3,5 тыс. рублей).

© Российская Газета

В гостинице "Оптимист" уже в начале сезона цена за номер от 5 тыс. в сутки, шведский стол и приятный сервис. Однако мест, как правило, в разгар сезона нет.

На самом краю косы расположен легендарный "Серфприют" - отель для серферов, правда, уже потерявший романтику уединения. Зато здесь отличные места для романтических фото "на краю Ойкумены", где встречаются воды залива и моря. Вдали виднеются острова Долгие.

Город зеленой воды

Конечно, Ейск - это на любителя. Мелководный пляж, рядом порт, Ейский лиман желтовато-зеленого цвета. Впрочем, многие воспринимают его как идеальное место для отдыха с детьми. Здесь в меру развлечений, зато не шумно и есть где погулять.

Если надоест гулять по набережной и смотреть на яхты, можно зайти в парк Поддубного - посидеть в тиши вековых платанов в старейшем парке Приазовья. Много детских аттракционов (от 200 рублей). Есть и местный пешеходный Арбат - улица Свердлова с историческими особняками XIX века и тихими кафе. Много сувенирных лавок, магазинчиков, кафе и мини-гостиниц.

Знатоки оценят наличие в городе пабов с крафтовым пивом. Например, ейский крафтовый бар порадует десятками сортов. Есть даже такие экзотические виды, как эль с запеченной в тростниковом сахаре свежей тыквой, ванилью и имбирем.

Цены на рынках здесь повыше, чем на Должанке, в среднем на 10-15% (все-таки это город с населением 82 тыс. человек). Но по сравнению с черноморскими ниже на 50, а то и на 100%.

Главная проблема Ейска и Должанской - транспортная доступность. Сюда не ходят поезда, добраться можно только на машине, автобусе или на электричке из Ростова-на-Дону.

К Зинаиде Ильиничне Шкипидар

Таганрог - настоящий бриллиант в короне Приазовья. Самый северный город-порт на Азовском море, который за сотню лет не растерял свой чеховский провинциальный лоск. "Чеховский" в данном случае торговый, мелколавочный - ведь молодой писатель здесь постигал азы торгового ремесла в лавке своей семьи.

Сюда часто ездят любители парусного спорта. Яхтинг здесь переживает второе рождение. Ему можно обучиться, поучаствовать в соревнованиях и отправиться на морскую прогулку на яхте. На частном "пятом причале" аренда лодки на восемь человек обойдется в 8 тыс. рублей, а яхты на 3-12 человек - в 10 тыс. рублей в час. Самый популярный маршрут - вокруг мыса Таганий Рог.

С моря, кстати, открывается хороший вид и на малоизвестную достопримечательность города - рыбацкий поселок Богудония. Если взять хороший тримаран, можно подойти ближе и рассмотреть местные хибары, надстроенные друг над другом на крутом обрыве - это словно декорации фильма "Водный мир". Если решитесь причалить к этому дикому, но симпатичному берегу, обязательно зайдите в гости к Зинаиде Ильиничне Шкипидар. Так зовут местную хлебосольную хозяйку. Туристов она встречает накрытым столом с легкими закусками, натуральным лимонадом и шутками-прибаутками - такой вот местный колорит.

А вот пляж в городе - скорее, прогулочная зона. Воды в море по колено в буквальном смысле. Чтобы искупаться, надо долго и нудно идти от берега.

Традиционный таганрогский променад можно начать со старого вокзала, затем выйти на Петровскую, посетить парк им. Горького, чтобы побыть в тени его вековых деревьев (можно даже отыскать редкое дерево гинкго, которому 150 лет). В районе перекрестка с Тургеневской стоит заглянуть в переулок с названием Петровский квартал. Он напоминает старые европейские улочки Брюгге. Здесь же можно посидеть в популярных кафе. Хотя местные их не очень жалуют - дорого. Советуют перейти улицу и заглянуть в кондитерскую "Красный мак" - это такой советский уголок с сердитыми кассиршами, но вкусными пирожными и молочными коктейлями. Затем можно спуститься к морю. Если вы любите местные деликатесы, попробуйте "таганрогские семечки" - жареная тюлька в пакете. Подается с лимоном (300 рублей пакет). Или уху из трех видов рыб.

Из Москвы в Таганрог ходит прямой поезд, который отправляется в 18.40 с Казанского вокзала и прибывает прямо в центр города. Время в пути - 18 часов, билет в плацкартный вагон стоит от 3 тыс. рублей, а в купе - от 4,5 тыс. рублей. Но билеты купить сложно. Лучше приехать в Ростов, а уже оттуда отправиться на родину Чехова и Раневской.

И про безопасность

Хотя линия фронта находится в 250 км по прямой, иногда появляется информация о падении здесь беспилотников. Бывает, над пляжами летают вертолеты, а иногда и "сушки".

Многие в Таганроге помнят 28 июля прошлого года, когда зенитная ракета попала в музей и по счастливой случайности никто не погиб. Но сегодня уже ничего не напоминает о том дне - здание музея отремонтировали, а город живет своей летней жизнью.