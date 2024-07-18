Исследование показало, как вырос спрос на летний отдых в Заполярье

Спрос россиян на путешествия в Заполярье в июне-июле 2024 года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, выросла и популярность Дальнего Востока. Об этом говорится в результатах исследования сервиса МТС Travel (есть в распоряжении ТАСС).

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"Российские путешественники стали чаще выбирать необычные направления для летнего отдыха - регионы на севере и Дальнем Востоке страны. Так, примерно на четверть (+24%) выросла популярность Заполярья. Наиболее активно россияне стали посещать Якутию (+45% поездок), Ямал (+43%) и Мурманскую область (+22%)", - рассказали эксперты.



Среди лидеров роста турпотока в июне-июле 2024 года также несколько регионов Дальневосточного федерального округа. Помимо Якутии, растет число поездок в Сахалинскую область (+41%), Забайкальский край (+29%), Камчатский край (+28%) и Республику Хакасия (+25%). В целом в регионы ДФО в первую половину лета турпоток вырос на 21% год к году, отмечается в исследовании.

"Лето является одним из наиболее комфортных периодов для посещения северных и дальневосточных регионов, поскольку основная масса достопримечательностей там - это природные объекты. В это время года стоит комфортная температура для треккинга, знакомства с местной флорой и фауной", - объяснили эксперты.



По данным сервиса, существенную долю поездок за пределами центральной России обеспечивает "соседский туризм" - путешествия в пределах одного федерального округа или в близлежащие регионы. Тем не менее, драйвером роста становятся туристы, которые раньше выбирали зарубежные направления.

Главным внутренним направлением для путешествий продолжительностью от 5 до 14 ночей является Краснодарский край, на него приходится более четверти (26%) от общего числа длительных поездок по стране.

Об исследовании

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В нем учтены поездки россиян по стране в июне-июле 2024 и 2023 годов длительностью от пяти до 14 ночей. В исследовании не учитывались повторные поездки в один и тот же регион.