Что восхищает иностранцев в России, а что — ужасает?

Несмотря на то что иностранным туристам стало значительно дороже путешествовать по России, спрос на поездки в нашу страну растет. По итогам 2023 года турпоток заграничных гостей увеличился в три с лишним раза благодаря введению электронных виз. Получить их могут путешественники из 55 стран, включая государства Евросоюза. Какими впечатлениями о России делятся во время своих поездок иностранцы, что им больше всего нравится, а что шокирует, разбиралась «Лента.ру».

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Китаец восхитился природой Сибири, а голландец — ретропоездом

В беседе с российской тревел-блогершей китаец Чжан, который впервые приехал в Россию, перечислил особенности страны, которые его поразили. Во-первых, гость из Поднебесной назвал Россию самой свободной в мире страной.

Любой китаец позавидует россиянину и тому, как ему свободно живется и дышится. Я нахожусь в Тюмени уже больше месяца и не нашел ни одной камеры слежения. Здесь я могу быть собой и делать то, что мне хочется, - Чжан, приехавший в Россию житель Китая



Китаец пояснил, что на родине ему не хватало связи с внешним миром, потому что мировой интернет и социальные сети там не работают, а местные жители пользуются внутренними сервисами.

«Мне нравится, что здесь, в России, я могу знакомиться и общаться с другими иностранцами», — признался Чжан.



Кроме того, путешественник заявил, что в России экологическая обстановка намного лучше, чем в Китае, и восхитился природой Сибири.

«Чтобы посетить лес — именно лес, а не парк, — достаточно 15-20 минут, и ты уже окружен необитаемой природой. Мне нравится, что можно просто гулять, не надо платить за вход или спрашивать разрешения на посещение таких заповедников. Мои друзья завидуют мне, что я видел все это вживую», — пояснил он



Другой иностранец, автор блога «Голландец в России», Карелию и был приятно удивлен.

«С тех пор у меня было много поездок на других поездах, но мое мнение не изменилось: это самый красивый поезд, на котором я ездил», — заключил он.



Позже голландец, переехавший в Россию, признался, что некоторые особенности нашей страны его особенно впечатлили. В их числе — круглосуточно работающие супермаркеты.

«А если не хочется идти в магазин, то есть доставка, и продукты могут доставить даже ночью. В Голландии супермаркеты обычно работают до 9-10 вечера», — посетовал он.



Еще одним плюсом жизни в России иностранец назвал бесплатное образование в университетах. По его словам, в Голландии каждый студент платит минимум 2,3 тысячи евро (около 219 тысяч рублей) в год.

Американец пожаловался на плохой сервис и высокие цены на российских курортах

Несколько раз посещавший Россию американец назвал ее самой интересной из европейских стран, добавив, что она вызывает смешанные эмоции — порой восхищение, а порой смех.

Житель США рассказал, что он отправился в автомобильное путешествие из Крыма в Сочи и успел оценить российские курорты. Главным плюсом всего побережья иностранец отметил природу, а вот местный сервис и некультурные отдыхающие его разочаровали.

«Более-менее дорогие отели, пристойные рестораны и клубы, конечно, здесь есть, правда, уровень — средний с натяжкой, зато цены — уровня люкс. Бедные русские туристы, получающие зарплату в рублях, здешние цены — обдиралово», — возмутился американец



Он также добавил, что его шокировало большое количество пьяных туристов и «грубиянов без манер».

«Может, морской воздух так влияет на русских, однако увиденное меня очень расстроило, словно снова попал в провинциальный штат родной страны», — заключил путешественник.



Российский менталитет ставит некоторых европейцев в тупик

Непохожая на европейскую манера поведения россиян порой вызывает у зарубежных гостей много вопросов. Например, француз, проехавший в 2023 году по Транссибирской магистрали, отметил, что иногда россияне казались ему грубыми и агрессивными, но потом он понял, что это «лишь стиль общения, а не реальная агрессия». По его словам, люди были дружелюбными, постоянно угощали его едой, задавали много вопросов через онлайн-переводчик и часто спрашивали, не боится ли он путешествовать по России. За все время поездки он ни разу не попал в опасную ситуацию и не столкнулся с неприязнью по отношению к себе как к европейцу.

Другой побывавший в России француз, напротив, был разочарован стилем общения местных жителей. Он пожаловался, что россияне часто задавали ему бестактные вопросы и лезли с непрошеными советами.

«Фразы "Ой, а когда у вас детки будут? Не молодеете же, пожалеете потом", "А я бы на вашем месте…", "Тощий весь, поел бы хоть нормально" довели иностранца до белого каления, хотя виду он старался и не подавать», — рассказал российский тревел-блогер, записавший впечатления европейца



Еще один иностранец, житель Германии, пожаловался, что некоторые россияне «не давали ему покоя» со странными суевериями. Например, его очень удивила традиция россиян «посидеть на дорожку».