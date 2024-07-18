В Херсонской области намерены организовать круглогодичный туризм

Правительство Херсонской области займется созданием круглогодичной туристической инфраструктуры на побережьях Черного и Азовского морей, курировать соответствующее направление поручено первому заместителю губернатора Игорю Чагаеву. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

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"Планируем создать полноценную круглогодичную туристическую инфраструктуру в регионе: комфортные и ухоженные набережные, зеленые зоны, санатории, пансионаты и отели. Сделаем так, чтобы и Азовское, и Черноморское побережья были востребованы у туристов круглый год. Поручил моему первому заместителю Игорю Чагаеву курировать развитие туристической отрасли в Херсонской области в рамках совершенствования муниципальных округов", - написал он.



В апреле Сальдо рассказал ТАСС о планах создать в регионе туристические локации кластерного типа. Речь о курортах на побережье Черного моря по линии Скадовск - Лазурное - Железный Порт, косе Арабатская стрелка, полуострове Хорлы, а также в ареале заповедника Аскания-Нова. Реализовывать эти инвестиционные проекты будут с помощью федеральных органов власти и институтов развития.

При этом в июне губернатор сообщил на площадке Петербургского международного экономического форума, что часть побережья Херсонской области, на которой развита инфраструктура для туристов, не может принимать всех желающих в полную мощь и работает на 60% из-за вопросов безопасности.