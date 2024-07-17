Турецкий студент отправился в велопутешествие по России, наметив преодолеть 6500 км

Турецкий студент Томского государственного университета Мустафа Гюль отправился в путешествие по России на велосипеде. Прежде, чем добраться до родного города Газиантепа, ему предстоит преодолеть 6500 км, проехать через 18 российских городов, миновать Урал, Поволжье, Северную Осетию, пересечь границу и попасть на территорию Грузии. Об этом сообщает пресс-служба сибирского вуза.

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Смелую инициативу студента поддержали и в Томске. Вуз совместно с областной администрацией связались с университетами городов, значащихся в маршруте парня, и попросили оказать ему содействие с проживанием или ремонтом велосипеда.

На идею такого путешествия по России откликнулся и известный томский велосипедист Егор Ковальчук, разместив в соцсетях маршрут турецкого студента и призвав всех гостеприимных жителей городов, в которых побывает молодой человек, оказзать ему всевозможную помощь и поддержку.